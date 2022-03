பணம்! பணம்! பணம்! இது தான் உங்க நீட் தேர்வா? மத்திய அரசை விளாசித் தள்ளிய ராமதாஸ்

Chennai

சென்னை : நீட் தேர்வில் 60,000-வது தரவரிசை பெற்றவர்களுக்கு கிடைக்காத மருத்துவ இடம் 9 லட்சத்திற்கும் பிந்தைய தரவரிசை பெற்றவர்களுக்கு பணம் காரணமாக கிடைத்துள்ளதாக பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் நிறுவனர் ராமதாஸ் தெரிவித்து உள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் விடுத்துள்ள அறிக்கையில், "நீட் தேர்வின் அடிப்படையிலான அனைத்திந்திய தரவரிசைப் பட்டியலில் 9,19,400-க்கும் பிந்தைய இடத்தைப் பிடித்த மாணவருக்கு தமிழ்நாட்டிலும், 9,17,875 வது இடத்தைப் பிடித்தவருக்கு ராஜஸ்தானிலும், எம்.பி.பி.எஸ் படிப்பில் சேர இடம் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

மதிப்பெண்களின் அடிப்படையில் அல்லாமல் பணத்தின் அடிப்படையிலேயே இந்த இடங்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், இப்படித் தான் நீட் தேர்வின் மூலம் மருத்துவக் கல்வியின் தரம் உயர்த்தப்படுகிறதா? என்ற வினா எழுகிறது.

ஆளுநர் செய்வது அநீதி! உறுதியளித்தும் நீட் விலக்கு தீர்மானத்துக்கு ஒப்புதல் தராதது ஏன்? - ராமதாஸ் கேள்வி

