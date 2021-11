ஜெய்பீம்: அக்னி சட்டி புகைப்படம் நீக்கம்! புது காலண்டரில் யார் படமுள்ளது தெரியுமா? மீண்டும் சர்ச்சை

Chennai

சென்னை: ஜெய் பீம் திரைப்படத்தில் இடம் பெற்றிருந்த சர்ச்சைக்குரிய காலண்டர் புகைப்படம் மாற்றப்பட்டு ஒளிபரப்பாக ஆரம்பித்துள்ளது. புதிதாக இடம் பெற்ற படமும் சர்ச்சைகளுக்கு காரணமாக மாறியுள்ளது.

ஞானவேல் இயக்கத்தில் சூர்யா உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் சில தினங்களுக்கு முன்பு அமேசான் ப்ரைம் ஓடிடி இணையதளத்தில் வெளியான திரைப்படம் ஜெய் பீம்.

1995ம் ஆண்டு கடலூர் மாவட்டத்தில் இருளர் பழங்குடி இனத்தை சேர்ந்த ராஜாகண்ணன் என்பவர் காவல் நிலையத்தில் கடும் கொடுமைகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட சம்பவத்தை அடிப்படையாக கொண்டு இந்த படம் எடுக்கப்பட்டது.

Controversial calendar picture have been changed in Jai Bhim movie by the director. New picture reflected from today but New Calendar picture showing Goddess Lakshmi which is causing another controversy as many Hindu religious supporter saying the sub inspector real name is Anthony Swamy but how the movie makers changed his name like a Hindu and putting a Hindu calendar.