கிருஷ்ண ஜெயந்தி கோலாகலம் - குடியரசுத்தலைவர், பிரதமர், ஆளுநர், அரசியல் தலைவர்கள் வாழ்த்து

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை : கிருஷ்ண ஜெயந்தி விழா இன்று ஜென்மாஷ்டமி விழாவாக நாடெங்கிலும் கொண்டாடப்படுகிறது. கண்ணன் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு குடியரசுத்தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த், பிரதமர் மோடி, தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித், அதிமுக ஓருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர் செல்வம், துணை ஒருங்கிணைப்பாளரும் எதிர்கட்சித்துணைத் தலைவருமான எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆகியோர் வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்துள்ளனர்.

உலகத்தில் அதர்மத்தை அழித்து தர்மத்தை நிலை நாட்ட பகவான் கண்ணன் அவதரித்தார். குழந்தை கிருஷ்ணனின் பிறப்பு கொண்டாடப்பட வேண்டியது. பால பருவத்தில் செய்த குறும்புகள் மகிழ்ச்சிக்கு உரியது. கிருஷ்ண ஜெயந்தி அன்று ஒவ்வொரு வீட்டுக்குள்ளும் கால் தடம் பதித்து நடந்து வந்தது போலத் தெரியும் வண்ணம் அலங்காரம் செய்து, கோல மிட்டு, பால், தயிர், வெண்ணை, பழ வகைகளைப் படைத்து ஸ்ரீகிருஷ்ணரை வழிபட்டு மகிழ்ச்சி அடைகின்றனர்.

தீய சக்திகளை ஒழிப்பதை சுட்டிக்காட்டும் வகையில் இந்த விழா அமைந்துள்ளது. ஒட்டுமொத்த மனித குலத்துக்கும் உத்வேகம் தரும் கிருஷ்ணரின் பகவத் கீதை மூலம் நாம் நமது கடமைகளை நேர்மையாக செய்ய வேண்டும். இந்த புனித நாளில் கிருஷ்ணரின் கோட்பாடுகளை கையாண்டு சமுதாயம் மேம்பட பாடுபட வேண்டும் என்று ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் தெரிவித்துள்ளார்.

கிருஷ்ண ஜெயந்தி 2021: குசேலரை கோடீஸ்வரர் ஆக மாற்றிய கண்ணன் - நகை வாங்கினால் செல்வம் பெருகும்

English summary

Krishna Jayanti festival is celebrated across the country today as Genmashtami festival. Governor of Tamil Nadu Banwarilal Purohit, AIADMK Coordinator O. Panneer Selvam and Deputy Coordinator and Deputy Leader of the Opposition Edappadi Palanisamy congratulated Kannan on his birthday.