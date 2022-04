எதுக்கு இவங்களுக்கு வீண் முயற்சி.. அரசியலை விட்டு விலகுவதே சரி.. சசிகலாவுக்கு மாஜி அமைச்சர் அட்வைஸ்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: அரசியலைவிட்டு சசிகலா விலகுவதுதான் சரி என முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுகவை கைப்பற்றும் கடும் முயற்சியில் சசிகலா அண்மைகாலமாக ஈடுபட்டு வந்தார். தனது காரில் அதிமுக கொடியுடன் வலம் வருகிறார். லெட்டர்பேடிலும் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் என்றே குறிப்பிடுகிறார்.

இந்த நிலையில் சொத்து குவிப்பு வழக்கில் சிறைக்கு சென்ற சசிகலா பொதுக் குழு கூட்டப்பட்டு அதிமுகவிலிருந்து நீக்கப்பட்டார். மேலும் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் பதவியும் கட்சியிலிருந்து நீக்கப்பட்டது.

English summary

EX Minister Jayakumar says that Sasikala has to quit the politics as she continuously fails to capture AIADMK.