தர்மயுத்தம் நடத்தியவர் ஓபிஎஸ்.. சசிகலாவை பிடிக்கும் என்று சொன்னது ஏன்? ஜெயக்குமார் கிடுக்கிப்பிடி

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: சசிகலாவை எதிர்த்து தர்மயுத்தம் தொடங்கியவர் ஓ.பன்னீர் செல்வம். ஜெயலலிதாவின் மரணத்திற்கு நீதி கேட்டவர் டிடிவி தினகரனை ரகசியமாக சந்தித்தது ஏன்?ஆறுமுகசாமி ஆணையத்தில் சசிகலாவிற்கு நல்ல சர்டிபிகேட் கொடுத்து விட்டு வந்தவர் ஓ.பன்னீர் செல்வம். தனிப்பட்ட முறையில் சசிகலாவை தனக்கு பிடிக்கும் என்று சொன்னதும் அவர்தான் என்றும் ஜெயக்குமார் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

சென்னை பட்டினப்பாக்கத்தில் முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர்

சட்டதிட்டங்களின் படி அதிமுக பொதுக்குழு முறையாக நடைபெற்றதாக கூறினார். பொதுக்குழு உறுப்பினர்களை அவமானப்படுத்தும் வகையில் மருது அழகுராஜ் செயல்பட்டு வருகிறார்.

நமது அம்மா நாளிதழில் முறைகேடு செய்ததால் ஒதுக்கி வைக்கப்பட்டவர் மருது அழகுராஜ். ஓ.பன்னீர் செல்வம் பக்கத் சாய்ந்து கொண்டு கூலிக்கு மாறடித்து வருகிறார். அதிமுக பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் மீது சேற்றை வாரி இறைப்பது போல பேசி வருகிறார் மருது அழகுராஜ்.

டிடிவிய கோர்ட்ல நிக்க வச்சுருவோம்! சந்தர்ப்பவாதி சசிகலா..யார் சொல்றது தெரியுமா? கே.பி.முனுசாமி தான்!

English summary

O. Panneer Selvam was the one who started the campaign against Sasikala. Why did Jayalalithaa's death seeker meet TTV Dhinakaran secretly? O. Panneer Selvam gave a good certificate to Sasikala in Arumugasamy Commission. Jayakumar has accused Sasikala of saying that she likes him personally.