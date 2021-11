எடப்பாடி பலகீனமாகி விட்டார்....சசிகலா பற்றி ஓபிஎஸ் சரியாகத்தான் சொல்கிறார்...டிடிவி மீண்டும் அதிரடி

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: எடப்பாடி யாரால் முதல்வர் ஆனார் எனபது உலகிற்கே தெரியும் என்று டிடிவி தினகரன் கூறியுள்ளார். பதவிக்காக நாலு காலில் தவழ்ந்து போனார்கள் யார்? காலில் விழுந்து வணங்கியது ஏன்? என்றும் டிடிவி தினகரன் தெரிவித்துள்ளார். சசிகலாவுக்கு துரோகம் செய்ததால் எடப்பாடிக்கு குற்றவுணர்ச்சி உறுத்துவதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

அமமுக பொதுச்செயலாளர் டி.டி.வி.தினகரன் தலைமையில் மூன்று நாள்கள் மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டம் ராயப்பேட்டையிலுள்ள அமமுக தலைமை அலுவலகத்தில் நடைபெறவிருக்கிறது.

முதல் நாளான இன்று சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, ராணிப்பேட்டை, திருவண்ணாமலை, வேலூர், திருப்பத்தூர், கடலூர், விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டச் செயலாளர்கள், நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை மேற்கொண்டார். நகராட்சி, மாநகராட்சித் தேர்தல், கட்சி வளர்ச்சிப் பணிகள் உள்ளிட்டவை குறித்து ஆலோசனை நடத்தப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

கூட்டுறவு வங்கி நகைக்கடன் மட்டும் தள்ளுபடி.. தனியார் வங்கியிலும் தள்ளுபடி செய்யுங்க. எடப்பாடி செக்!

