பூகம்பமாக வெடிக்கும் 41,000 கோடி ரகசியம்.. ‘அந்த பணம் யாருடையது?’- கேங் வாரில் புகுந்த மார்க்சிஸ்ட்!

சென்னை : ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் ஜேசிடி பிரபாகர் கூறிய ரூ.41,000 கோடி ரகசியத்தை அரசு தலையிட்டு மக்களுக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டும் என சிபிஐஎம் மாநில செயலாளர் கே.பாலகிருஷ்ணன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

ஈபிஎஸ் - ஓபிஎஸ் மோதலுக்கு மத்தியில், சமீபத்தில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் ஜேசிடி பிரபாகர் பற்ற வைத்த நெருப்பு, ஈபிஎஸ் தரப்பை கதிகலங்கச் செய்துள்ளது.

எடப்பாடி பழனிசாமி தொடர்புடைய ரூ.41,000 கோடி ரகசியத்தை, ஓபிஎஸ்ஸிடம் பேசிவிட்டு வெளியிடுவேன் என ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் ஜே.சி.டிபிரபாகரன் மிரட்டல் விடுத்தார்.

இந்த விவகாரம் இரு தரப்பினருக்கும் இடையேயான கேங் வாராக இருந்த நிலையில், "அவ்வளவு பிரம்மாண்டமான தொகை யாருடையது? அது ஏதாவது கணக்கிற்கு உட்பட்டதா? வருமான வரி செலுத்தப்பட்டதா?" என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ் கட்சியின் மாநில செயலாளர் கே.பாலகிருஷ்ணன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

CPIM State Secretary K. Balakrishnan has insisted that the government should intervene and let the people know about the Rs 41,000 crore secret that JCD Prabhakar said about Edappadi Palanisamy.