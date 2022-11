எஸ்பி வேலுமணி தப்பிப்பாரா? சொத்து குவிப்பு-டெண்டர் முறைகேடு வழக்கில் நாளை உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பு

Chennai

சென்னை: மாநகராட்சி டெண்டர் முறைகேடு வழக்கு மற்றும் சொத்துக் குவிப்பு வழக்குகளை ரத்து செய்யக் கோரி முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்பி வேலுமணி தாக்கல் செய்த மனுக்கள் மீதான இறுதி விசாரணை முடிவடைந்த நிலையில் நாளை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்க உள்ளது.

தமிழகத்தில் அதிமுக ஆட்சி நடைபெற்றபோது அமைச்சராக இருந்தவர் எஸ்பி வேலுமணி. முன்னாள் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தலைமையிலான அமைச்சரவையில் எஸ்பி வேலுமணி நகராட்சி நிர்வாகத்துறை அமைச்சராக இருந்தார்.

இந்நிலையில் தான் எஸ்பி வேலுமணி அமைச்சராக இருந்தபோது டெண்டர் முறைகேடு நடந்ததாகவும், அவர் தனது வருமானத்தை விட அதிகமாக சொத்து சேர்த்ததாகவும் புகார்கள் எழுந்தன.

அதன்படி சென்னை, கோவை மாநகராட்சிகளில் டெண்டர் முறைகேடு மற்றும் சொத்து குவித்ததாக எஸ்பி வேலுமணி மீது வழக்குகள் பதிவாகின. மேலும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் எஸ்பி வேலுமணியின் வீடு, ஒப்பந்ததாரர்கள், உறவினர்கள் என பலரது வீடுகளில் தொடர்ந்து அதிரடி சோதனை நடத்தி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் தான் தனக்கு எதிராக பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்குகளை ரத்து செய்யக் கோரி எஸ்பி வேலுமணி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுக்கள் தாக்கல் செய்திருந்தார். இந்த மனுக்கள் மீது உயர்நீதிமன்றம் விசாரணையை துவங்கியது. இந்த வேளையில் அறப்போர் இயக்கம் சார்பிலும், லஞ்சம் ஒழிப்புத்துறை சார்பிலும் எஸ்பி வேலுமணிக்கு எதிராக வாதிடப்பட்டது. அதேவேளையில் தன்தரப்பு நியாயத்தை எஸ்பி வேலுமணி தரப்பு வழக்கறிஞர் வாதிட்டார். வழக்கின் இறுதி விசாரணை கடந்த அக்டோபர் மாதம் துவங்கி நடைபெற்றது.

இறுதி விசாரணையும் முடிந்த நிலையில் வழக்கின் தீர்ப்பு என்பது தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைக்கப்பட்டது. இந்நிலையில் தான் டெண்டர் ஒதுக்கீடு முறைகேடு, சொத்து குவித்தாக பதிவான வழக்குகளை ரத்துசெய்யக்கோரிய வழக்குகளில் நாளை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்க உள்ளது. அதன்படி நாளை மதியம் 2.30 மணியளவில் வழக்கில் தீர்ப்பு வெளியாக உள்ளது.

