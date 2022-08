எடப்பாடி VS ஓபிஎஸ்! யாருக்கு வெற்றி? அதிமுக பொதுக்குழுவுக்கு எதிரான வழக்கு! நாளை ஹைகோர்ட் தீர்ப்பு?

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: அதிமுக சார்பில் ஜூலை 11ல் நடந்த பொதுக்குழுவை எதிர்க்கும் வழக்குகளில் நாளை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கலாம் என்ற தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இது மிகவும் முக்கியமான தீர்ப்பு என்பதால் எடப்பாடி பழனிச்சாமி, ஓ பன்னீர் செல்வம் தரப்பில் எதிர்ப்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

அதிமுகவில் உள்கட்சி பிரச்சனை எழுந்தது. ஒற்றை தலைமை விவகாரம் தலைத்தூக்கியது. இதில் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ பன்னீர் செல்வம், துணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி இடையே மோதல் போக்கு ஏற்பட்டது.

இதையடுத்து ஜூலை 11ல் நடந்த பொதுக்குழுவில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி கட்சியின் இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக தேர்வு செய்யப்பட்டார். இதையடுத்து ஓ பன்னீர் செல்வம் அவரது ஆதரவாளர்கள் கட்சியில் இருந்து நீக்கம் செய்யப்பட்டனர்.

English summary

It has been reported that the Madras High Court may give a verdict tomorrow in the cases against the General Assembly held on July 11 on behalf of the AIADMK. As this is a very important judgment, expectations have arisen on the part of Edappadi Palanichami and O Panneer Selvam.