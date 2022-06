எடப்பாடியெல்லாம் எம்ஜிஆராக முடியாது! ஓபிஎஸ் தான் கட்சிக்கு தலைமை! ஜுனியர் எம்ஜிஆர் சொல்லிட்டாரே!

Chennai

சென்னை : எடப்பாடியார் அடுத்த எம்ஜீஆர் இல்லை இல்லை எனவும், ஒற்றை தலைமை தவிர்க்க வேண்டும் தவிர்க்க வேண்டும், அப்படியே வந்தாலும் ஓபிஎஸ் தான் கட்சிக்கு தலைமை என ஜுனியர் எம்ஜிஆர் என அழைக்கப்படும் எம்ஜிஆரின் பேரன் ராமச்சந்திரன் கூறியுள்ளார்.

எடப்பாடியெல்லாம் எம்ஜிஆராக முடியாது! ஓபிஎஸ் தான் கட்சிக்கு தலைமை! - ஜுனியர் எம்ஜிஆர்

அதிமுக ஒற்றைத் தலைமை விவகாரம் அடுதடுத்து பல திருப்பங்களை சந்தித்து வரும் நிலையில், எடப்பாடி பழனிசாமி, ஓபிஎஸ் ஆகியோரில் யாருக்கு அதிக ஆதரவு இருக்கிறது என போட்டி காரணமாக கடும் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.

கட்சியில் பெரும்பாலான மாவட்ட செயலாளர்கள், பொதுக்குழு உறுப்பினர்களின் ஆதரவு தனக்கு தான் இருக்கிறது என எடப்பாடி பழனிசாமியும், தனக்குதான் தொண்டர்கள் ஆதரவு இருக்கிறது என ஓ.பன்னீர்செல்வமும் கூறி வருகின்றனர்.

என்னாது எடப்பாடியார், சி.வி.சண்முகம் அதிமுகவிலிருந்து நீக்கமா?.. ஓபிஎஸ் தரப்பு போஸ்டரால் பரபரப்பு!

