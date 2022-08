பெண்கள் படிக்கக் கூடாது என தடை போட்ட சமூகத்தில் “ஒரு அரிய சாதனை” - பவானியாவை பாராட்டிய கி.வீரமணி!

Chennai

சென்னை : புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தின் பின் தங்கிய கிராமத்தைச் சேர்ந்த பவானியா, டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1 தேர்வில் வெற்றி பெற்று டிஎஸ்பி பணிக்குத் தேர்வாகி உள்ளதற்கு திராவிடர் கழகத் தலைவர் கி.வீரமணி வாழ்த்துத் தெரிவித்துள்ளார்.

அரசுப் பள்ளியில் தமிழ் வழியில் படித்து, கல்லூரியிலும் தமிழ் வழியில் படித்த கிராமப்புறத்தைச் சேர்ந்த மாணவி பவானியா டிஎஸ்பி பணிக்குத் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்.

டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1 தேர்வில் முதல் முயற்சியிலேயே தேர்ச்சி பெற்றுள்ள கிராமப்புற சாதனைப் பெண் பவானியாவை அந்த கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர்கள், சுற்று வட்டாரத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் மட்டுமல்லாது பலரும் பாராட்டி வருகின்றனர்.

பஸ் வசதி கூட இல்லாத குக்கிராமத்தில் பிறந்து டிஎஸ்பியாக பொறுப்பேற்கும் சாதனை பெண்.. யார் இந்த பவனியா?

