எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு வந்த சோதனை.. கூடவே இருந்த கடம்பூர் ராஜுவிற்கு கொரோனா! தனபாலும் பாதிப்பு

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : முன்னாள் சபாநாயகர் தனபால், முன்னாள் அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூவுக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், பொதுக்குழு, இபிஎஸ் இல்லத்தில் ஆலோசனைகளில் கடம்பூர் ராஜூ பங்கேற்றிருந்தார். மேலும் எடப்பாடி பழனிசாமியின் உதவியாளருக்கு கொரோனா உறுதியாகி இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இன்று காலை அதிமுக பொருளாளர் பொறுப்பில் இருந்து ஒபிஎஸ்-சை நீக்கிவிட்டு புதிய பொருளாளராக கே.பி. முனுசாமியை நியமிக்க இருப்பதாகவும், எடப்பாடி பழனிசாமி நடத்தும் ஆலோசனை கூட்டத்தில் அவரே பொதுச்செயலாளர்பிறகு அறிவிப்பு வெளியாக வாய்ப்பிருப்பதாக காலையில் யூகங்கள் கிளம்பின.

இதனால் அதிமுக அலுவலகம் முன்னர் ஏராளமான அதிமுக தொண்டர்கள் கூடினர். தொண்டர்களின் உற்சாக முழக்கத்துக்கிடையே கூட்டத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி, முன்னாள் அமைச்சர்கள், நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டு ஆலோசனை நடத்தினர்.

English summary

Kadambur Raju had participated in the consultations at the General body meeting, EPS House, while former Speaker Danapal had confirmed the corona vulnerability to former minister Kadambur Raju. It has also been reported that Corona has confirmed to Edappadi Palanisamy's aide.