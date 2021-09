இது ஒரு நாடு, இது ஒரு தேர்வு, இந்த வணிக நாடகத்தை அரங்கேற்ற ஒரு அரசு.. கொதிக்குதடா நெஞ்சம்.. கமல்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: நீட் தேர்வு பயத்தால் மாணவ மாணவிகள் தற்கொலை செய்து கொண்ட விவகாரத்தில் கொதித்துப்போன மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சி தலைவர் கமல்ஹாசன், நீட் தேர்வை வணிக நாடகம் என்று கடுமையாக விமர்சித்துள்ளதுடன், இது ஒரு நாடு, இது ஒரு தேர்வு, இந்த வணிக நாடகத்தை அரங்கேற்ற ஒரு அரசு. சொல்லக் கொதிக்குதடா நெஞ்சம் என்று ஆவேசமாக பதிவிட்டுள்ளார்.

சேலம் மாவட்டம், மேட்டூர், கூழையூரைச் சேர்ந்த விவசா சிவக்குமார் என்பவரது இரண்டாவது மகன் தனுஷ் ஏற்கெனவே இரண்டு முறை நீட் தேர்வு எழுதி தேர்ச்சியடைந்தார்.

இந்நிலையில இந்த முறை நீட் தேர்விற்கு முழுமையாக தயாராகாமல், அண்மையில் நடைபெற்ற நீட் தேர்வை எதிர்கொள்ள அச்சப்பட்டு, இந்தமுறையும் தோல்வி அடைந்தால் தனது மருத்துவர் கனவு கலைந்துவிடுமோ என்ற அச்சத்தில் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்துகொண்டார் .

இதேபோல் அரியலூர் மாவட்டம் சாத்தம்பாடி கிராமத்தை சேர்ந்தவர் கருணாநிதி. இவரது மகள் கனிமொழி பன்னிரண்டாம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் 562 மார்க் பெற்று பள்ளி அளவில் முதலிடம் பெற்ற மாணவி கனிமொழி நீட் தேர்வு கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை எழுதியுள்ளார்.

English summary

Kamal Haasan angry tweet about neet exam : he said 'NEET exam questen papers are being distributed in Jaipur for 35 lakh rupees. Here innocent students like Dhanush and Kanimozhi are lossed lives'.