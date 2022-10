கரூரில் சாலை போடாமல் ஊழலாம்.. முதல்வரிடம் விளக்கம் கேட்கும் டிடிவி தினகரன்

Chennai

சென்னை: ‛‛கரூரில் சாலை போடாமலேயே கோடிக்கணக்கில் பணம் கையாடல் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் விளக்கம் அளிக்க வேண்டும். '' என அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தின் பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் பரபரப்பான குற்றச்சாட்டை முன்வைத்துள்ளார்.

கரூர் மாவட்டத்தில் சாலை அமைக்காமல் தனியார் நிறுவனத்துக்கு பல கோடி ரூபாய் வரை கொடுக்கப்பட்டதாக சமீபத்தில் குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.

இதுபற்றி அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எம்ஆர் விஜயபாஸ்கர் சார்பில் தலைமை செயலரிடம் புகார் கொடுத்தார். இதையடுத்து நடந்த விசாரணையில் முறைகேடு நடந்தது தெரியவந்தது.

