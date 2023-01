வீல் சேர் கூட வைத்திருக்க மாட்டீர்களா.. ட்வீட் போட்டு விமர்சித்த குஷ்பு! மன்னிப்பு கேட்ட ஏர் இந்தியா

விமான நிலையத்தில் வீல் சேர் கூடவா வைத்திருக்க மாட்டார்களா என குஷ்பு கேள்வி

சென்னை: சென்னை ஏர்போர்ட்டில் வீல் சேர் வசதி கூட இல்லாத நிலையில் தான் வலியுடன் அரைமணி நேரம் காத்திருந்ததாக நடிகை குஷ்பு வேதனையான ஒரு பதிவை தனது ட்விட்டரில் பதிவு செய்துள்ளார்.

1990 களில் தமிழ் திரையுலகில் முன்னணி நடிகையாக வலம் வந்தவர் குஷ்பு. இவர் 1988 ஆம் ஆண்டு தர்மத்தின் தலைவன் படத்தில் அறிமுகமானார். இதைத் தொடர்ந்து 1989ஆம் ஆண்டு வெளியான வருஷம் 16 படத்திலும் இவர் நடித்திருந்தார்.

பின்னர் மைக்கேல் மதன காமராஜன், நடிகன், சின்னத்தம்பி உள்ளிட்ட படங்கள் குஷ்புவுக்கு திருப்புமுனையை ஏற்படுத்தியது. 1995 ஆம் ஆண்டு முறைமாமன் என்ற படத்தில் நடித்துக் கொண்டிருந்த போது அவருக்கும் இயக்குநர் சுந்தர் சி-க்கும் இடையே காதல் மலர்ந்தது. இதையடுத்து இருவரும் 2000 ஆம் ஆண்டு திருமணம் செய்து கொண்டனர்.

Actress turned Politician Khusbu Sundar made allegations on Air India that they even dont have wheel chair for knee injury patient. She had waited for half an hour for wheel chair.