வசதியெல்லாம் ஓகே.. சென்னை-பெங்களூர்-மைசூர் வந்தே பாரத் ரயில் டிக்கெட் கட்டணம் எவ்வளவு தெரியுமா?

சென்னை: இந்தியாவில் 5வது வந்தே பாரத் ரயில் சேவையை இன்று பிரதமர் மோடி சென்னை-மைசூரு இடையே பச்சை கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார். இதன்மூலம் வாரம் 6 நாள் சென்னை-மைசூரு இடையே 6 மணிநேரம் 40 நிமிடத்தில் பயணத்தை மேற்கொள்ளலாம். இந்த ரயிலுக்கான டிக்கெட் கட்டண விபரங்கள் தற்போது வெளியாகி உள்ளன.

இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்து 75 ஆண்டுகளை கடந்த நிலையில் நாட்டில் 75 முக்கிய நகரங்களை இணைக்கும் வகையில் ‛வந்தே பாரத்' என்ற பெயரில் அதிவிரைவு ரயில்கள் இயக்க மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது. இதற்காக உள்நாட்டில் ரயில் பெட்டிகள் தயாரிக்கப்பட்டன.

கடந்த 2019 ல் முதல் முறையாக வந்தே பாரத் ரயில் இயக்கப்பட்டது. தற்போது வரை 4 வந்தே பாரத் ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.

Prime Minister Modi today flagged off the 5th Vande Bharat train service in India between Chennai and Mysore. With this, you can travel between Chennai-Mysore 6 days a week in 6 hours 40 minutes. The ticket fare details for this train are now available.