Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : கொங்கு இளைஞர் பேரவை நிறுவனர் தனியரசு ஊடக வெளிச்சத்தில் தன்னை காட்டிக்கொள்ள ஓபிஎஸ்ஐ குழியில் தள்ளும் வேலையை செய்கிறார் எனவும், எடப்பாடியார் தலைமையில் தான் கட்சி செல்லும் என கொங்கு மக்கள் முன்னணி தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சி.ஆறுமுகம் கூறியுள்ளார்.

தமிழகத்தின் பிரதான எதிர்கட்சியான அஇஅதிமுகவில் எழுந்துள்ள ஒற்றை தலைமை கோரிக்கையானது தமிழக மக்கள் அனைவரும் உற்று நோக்கும் ஒரு விஷயமாக மாறியுள்ளது.

அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமை விவகாரம் தொடர்பாக, அக்கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம், இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆகியோர் தனித்தனியாக ஆலோசனை நடத்தி வருகின்றனர்.

எடப்பாடி பேரை சொன்னது ஒரே ஒருத்தர்தான்.. ஓப்பனாக போட்டு உடைத்த ஓ.பன்னீர்செல்வம்.. யார் அவர்?

English summary

kongu makkal munnani Coordinator Arumugam has said that kongu ilaignar peravai thaniyarasu is working to push the Ops into the pit to show himself in the light of the media