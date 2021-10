கொங்கு மண்டலம் திமுகவின் கோட்டை.. உள்ளாட்சி இடைத் தேர்தல் ரிசல்ட்டை பாருங்கள்: வேட்பாளர் பெருமிதம்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: கொங்கு மண்டலம் திமுகவின் கோட்டை என்பதை உள்ளாட்சி இடைத்தேர்தல் வெற்றி உறுதி செய்திருப்பதாக, ஊராட்சி கவுன்சிலர் தேர்தலில் வெற்றிபெற்ற ஆனந்தன் தெரிவித்துள்ளார்.

கோவை மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு எண் மூன்றாவது மாவட்ட கவுன்சிலர் பதவிக்கு பதிவான இடைத்தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள், அன்னூரிலுள்ள, தனியார் பள்ளியில் வைத்து எண்ணப்பட்டது.

இதில், திமுக வேட்பாளர் ஆனந்தன் 26,292 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார்.

உன் வீட்டுக்கு இப்படி கட்டுவியா.. கொந்தளித்த கொங்கு ஈஸ்வரன்.. வியர்த்து விறுவிறுத்த ஒப்பந்ததாரர்..!

English summary

DMK in Kongu local body election: Anandan, who won the panchayat council election, said that the victory in the by-elections has confirmed that the Kongu belt is the stronghold of the DMK.