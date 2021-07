ஒன்றியம் வார்த்தை தவறானது.. கொங்கு நாடு விஷயத்தில் மத்திய அரசு முடிவு இதுதான்..ஹெச் ராஜா திட்டவட்டம்

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் இருந்து கொங்கு நாடு எனத் தனியாக ஒரு மாநிலம் பிரிக்கப்படுவதாக விவாதம் எழுந்துள்ள நிலையில், ஒன்றியம் என்பதற்குப் பதிலடியாகவே கொங்கு நாடு சொல்லாடல் தோன்றியுள்ளதாகவும் இது குறித்து மத்திய அரசு முடிவு செய்யவில்லை என்றும் பாஜக தேசிய செயலாளர் ஹெச் ராஜா தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டின் மேற்கு மாவட்டங்களை மட்டும் பிரித்து தனியாகக் கொங்கு நாடு என்ற மாவட்டத்தை உருவாக்க வேண்டும் எனக் கடந்த சில நாட்களாக இணையத்தில் விவாதம் எழுந்தது.

இந்நிலையில், கொங்கு நாடு என்ற புதிய மாநிலத்தை உருவாக்க மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ள பிரபல தமிழ் நாளிதழில் செய்தி வெளியானது. இது மிகப் பெரியளவில் விவாதமானது.

'வலிமை' ஃபர்ஸ்ட் லுக்...சொன்னபடியே வாக்குறுதியை நிறைவேற்றிய வானதி சீனிவாசன்.. ட்விட்டர் டிரெண்டிங்

English summary

H Raja said that the controversy over the separation of Kongu Nadu has arisen in retaliation for the union govt. H Raja also said that the central government has not decided on this.