'கொங்குநாடு சர்ச்சை' .. அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் தங்கமணி, கடம்பூர் ராஜுவின் பளிச் பதில் இதுதான்!

சென்னை : கொங்கு மண்டல சர்ச்சை குறித்து ஊடகங்களின் யூகத்திற்கு பதிலளிக்க முடியாது என்று அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் தங்கமணி பதில் அளித்தார். இதேபோல் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூவும் கொங்குநாடு அமைப்பது தொடர்பாக நாங்கள் எந்தவித கருத்தும் கூறவில்லை. அதை தெரிவித்திருந்தவர்கள் தான் கருத்து கூற வேண்டும் என்று கூறினார்.

தமிழகத்தின் மேற்கு மாவட்டங்களை பிரித்து கொங்கு நாடு தனி மாநிலம் உருவாக்க மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாக செய்திகள் வெளியானது. ஆனால் இதுபற்றி மத்திய அரசு இதுவரை எந்த கருத்தும் தெரிவிக்கவில்லை. மாநில அரசும் எந்த கருத்தும் தெரிவிக்கவில்லை.

இதேநேரம் கொங்குநாடு குறித்த கேள்விக்கு பதில் அளித்த பாஜக மாநில செயலாளர் கரு.நாகராஜன் கொங்கு நாடு தனி மாநிலம் உருவாக்குவது தொடர்பான பரிசீலனை மத்திய அரசிடம் தொடக்க நிலையில் உள்ளது என்று கூறினார். அந்த பகுதி மக்கள் என்ன விரும்புகிறார்களோ அதை நிறைவேற்ற வேண்டியது அரசின் கடமை என்றும் கூறினார்.

AIADMK ex-minister Thangamani said he could not respond to media speculation over the Kongunadu controversy. Similarly, AIADMK ex-minister Kadambur Raju did not comment on the formation of Kongunadu. He said only those who had reported it should comment.