கொங்குநாடு.. மௌனம் காக்கும் ஓபிஎஸ்-இபிஎஸ்.. இவ்வளவு தயக்கம் ஏன்?

சென்னை : தமிழகத்தின் பிரச்னைகள் குறித்து தினசரி போட்டிபோட்டுக்கொண்டு ட்விட்டரில் அறிக்கை வெளியிடும் அதிமுகவின் ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் மற்றும் துணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆகியோர் இதுவரை கொங்குநாடு சர்ச்சை குறித்து எந்த கருத்தும் தெரிவிக்கவில்லை. இது வியப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

தமிழகத்தின் மேற்கு மாவட்டங்களை பிரித்து கொங்கு நாடு தனி மாநிலம் உருவாக்க மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாக செய்திகள் வெளியானது. ஆனால் இதுபற்றி மத்திய அரசு இதுவரை எந்த கருத்தும் தெரிவிக்கவில்லை. மாநில அரசும் எந்த கருத்தும் தெரிவிக்கவில்லை.

இதேநேரம் கொங்குநாடு குறித்த கேள்விக்கு பதில் அளித்த பாஜக மாநில செயலாளர் கரு.நாகராஜன் கொங்கு நாடு தனி மாநிலம் உருவாக்குவது தொடர்பான பரிசீலனை மத்திய அரசிடம் தொடக்க நிலையில் உள்ளது என்று கூறினார். அந்த பகுதி மக்கள் என்ன விரும்புகிறார்களோ அதை நிறைவேற்ற வேண்டியது அரசின் கடமை என்றும் கூறினார்.

