காங்கிரஸ் டூ அதிமுக டூ திமுக: ஜெயா ஆதரவு.. 7 ஆண்டுகளில் மாறிய ‘இலை’வாசம்! கோவை செல்வராஜ் பாலிடிக்ஸ்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுகவில் இருந்து விலகிய முன்னாள் எம்.எல்.ஏ கோவை செல்வராஜ் தனது ஆதரவாளர்களுடன் இன்று திமுகவில் இணைந்தார். காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்து கடந்த 2015ஆம் ஆண்டு அதிமுகவிற்குச் சென்ற இவர் அடுத்த 7 ஆண்டுகளில் திமுகவிற்கு தாவியுள்ளார்.

சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினை சந்தித்து திமுகவில் இணைந்த கோவை செல்வராஜ், முதல்வர் ஸ்டாலின் விவசாயிகள் வாழ்வில் ஒளியேற்றி வைத்துள்ளார் எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்தபோது, கூட்டணிக் கட்சியான திமுகவை கடுமையாக விமர்சித்துப் பேசியதால் காங்கிரஸில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்ட கோவை செல்வராஜ், இன்று திமுகவிலேயே இணைந்துள்ளார்.

திமுக கரை வேட்டி கொடுத்து, அவரை கட்சிக்கு வரவேற்றுள்ளார் முதல்வர் ஸ்டாலின். உண்மையான அதிமுகவினர் அனைவரும் திராவிட ஆட்சியை நிலைநாட்டிட முதல்வரின் பாதையில் நடைபோட வேண்டும் என கோவை செல்வராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.

திமுகவில் இணைந்தார் ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் கோவை செல்வராஜ்! அதிமுக மீது கடும் விமர்சனம்

English summary

Former MLA Kovai Selvaraj, who resigned from AIADMK, joined DMK today along with his supporters. He went to AIADMK from Congress party in 2015 and jumped to DMK in the next 7 years.