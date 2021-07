கார் ஓட்டிய போது கைகளை தட்டிய யாஷிகா?.. இறந்த தோழியின் கடைசி வீடியோ பதிவு வைரல்!.. திக் திக்!

Chennai

சென்னை: காரை ஓட்டியது போது ஸ்டிரியங்கை விட்டு விட்டு கைகளை தட்டி என்ஜாய் செய்தாரா யாஷிகா என்ற சந்தேகம் இறந்த அவரது தோழி விபத்துக்கு முன்னர் பதிவு செய்த வீடியோவை பார்க்கும் போது எழுகிறது.

கடந்த 25 ஆம் தேதி யாஷிகா ஆனந்த் தனது 3 நண்பர்களுடன் கிழக்குக் கடற்கரை சாலையில் மாமல்லபுரம் அருகே ஒரு ரிசார்ட்டில் நடந்த பார்ட்டியில் கலந்து கொண்டுவிட்டு சென்னை திரும்பி கொண்டிருந்தார்.

அந்த காரை யாஷிகாவே ஓட்டினார். அவரது பக்கத்து சீட்டில் தோழி வள்ளிச் செட்டி பவானி இருந்தார். பின்பக்கத்தில் இரு ஆண் நண்பர்கள் உட்கார்ந்திருந்தனர்.

