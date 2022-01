துப்பாக்கி கலாச்சாரம், கட்டப்பஞ்சாயத்து, சட்டம் ஒழுங்கு சரியில்லை - எடப்பாடி சரமாரி குற்றச்சாட்டு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழகத்தில் கடந்த 8 மாத கால திமுக ஆட்சியில் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கெட்டு உள்ளதாக எதிர்கட்சித்தலைவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி குற்றம் சாட்டியுள்ளார். இந்த எட்டு மாத காலத்தில் கொலை கொள்ளை திருட்டு பாலியல் பலாத்காரம் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. பெண்களுக்கும் பொது மக்களுக்கும் பாதுகாப்பு இல்லாத நிலை இருப்பதாகவும் அவர் புகார் கூறியுள்ளார்.

தமிழக சட்டசபையில் இருந்து ஆளுநர் உரையை புறக்கணித்து விட்டு எதிர்கட்சித்தலைவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தலைமையில் அதிமுக உறுப்பினர்கள் வெளிநடப்பு செய்தனர்.

வெளிநடப்பிற்குப் பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய எடப்பாடி பழனிச்சாமி, தமிழகத்தில் கஞ்சா,குட்கா போன்ற போதை பொருட்கள் விற்பனை அதிகரித்துள்ளதாக குற்றம் சாட்டினார்.

காவி வேட்டி- கலர் டீ சட்டை அணிந்து ஆளே மாறிப்போன ராஜேந்திர பாலாஜி.. 20 நாட்கள் சிக்காதது எப்படி?

Two people have been killed in an explosion at a firecracker factory in Manchal Odaipatti next to a 7,000 farm near Sattur in Virudhunagar district. Seven people have been reported injured.