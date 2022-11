"பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியோர் பற்றிய டேட்டாவே இல்லாமல் சட்டமா" - வெளுத்து வாங்கிய வழக்கறிஞர்

Chennai

சென்னை: உயர் ஜாதி வகுப்பு ஏழை மக்களுக்கு கல்வி, வேலைவாய்ப்பில் 10 சதவீதம் இடஒதுக்கீடு வழங்கி உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது. இந்நிலையில், பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியோர் பற்றிய டேட்டாவே இல்லாமல் சட்டம் எப்படி இயற்ற முடியும் என பாமகவின் வழக்கறிஞர் பாலு கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய உயர்சாதி ஏழைகளுக்கு வழங்கப்பட்ட 10% இடஒதுக்கீடு செல்லும் என்று உச்சநீதிமன்ற பெரும்பான்மை நீதிபதிகள் தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளனர்.

இந்தத் தீர்ப்பைக் குறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், "சமூகநீதிக்கு எதிரான EWS இடஒதுக்கீட்டுக்கு எதிரான சட்டப் போராட்டம் தொடரும்!" என்று கூறியுள்ளார்.

உயர்ஜாதி ஏழைகளுக்கான 10% இடஒதுக்கீடு .. பெருங்கொடுமை, சகிக்க முடியாதது, மோசடித்தனம்,.. சீமான்

Supreme Court has given 10 percent reservation in education and employment to upper caste poor people. In this case, Bamagawa's lawyer Balu has questioned how the law can be enacted without any data about the economically backward.