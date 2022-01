லேசான மழை... 2 நாட்களுக்கு வறண்ட வானிலை - பனிமூட்டமும் இருக்குமாம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை : தமிழகத்தில் வடகிழக்கு காற்றாலையின் காரணமாக இன்று தென் தமிழக கடலோர மாவட்டங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் அடுத்த 2 நாட்களுக்கு தமிழ்நாடு மற்றும்‌ புதுவை, காரைக்கால்‌ பகுதிகளில்‌ பெரும்பாலும்‌ வறண்ட வானிலையே நிலவும்‌ என்றும் வானிலை மையம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது.

தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை காரணமாக நவம்பர் மாத தொடக்கத்தில் அநேக இடங்களில் கனமழை பெய்தது நீர்நிலைகள் நிரம்பின. டிசம்பர் தொடக்கத்தில் இருந்தே மழை குறைந்து பனிமூட்டம் காணப்பட்டது.

டிசம்பர் கடைசி நேரத்தில் சென்னையில் பெருமழை கொட்டித்தீர்த்தது. வளிமண்டல மேலடுக்குக் சுழற்சியால் அதிகனமழை கொட்டியதாக வானிலை மைய இயக்குநர் புவியரசன் கூறினார். சென்னையில் பல பகுதிகள் மீண்டும் வெள்ளக்காடானது.

English summary

The Met Office has forecast light showers in the coastal districts of South Tamil Nadu today due to the northeast wind in Tamil Nadu and for the next 2 days there will be mostly dry weather in Tamil Nadu and Puthuvai and Karaikal areas.