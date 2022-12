முதுகுக்கு பின் “கத்தி”.. எல்லோரையும் நம்பாதீங்க! அண்ணாமலையை விமர்சித்த மறுநாள் காயத்ரி “வார்னிங்”

Chennai

சென்னை: பாஜகவை சேர்ந்த காயத்ரி ரகுராம் 6 மாதங்கள் கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்ட நீக்கப்பட்ட நிலையில், "அனைவரையும் நேசிக்கலாம் என்றும், ஆனால், குறைவான நபர்களையே நம்ப வேண்டும்" என்றும், அண்ணாமலையை விமர்சித்த மறுநாளே ட்விட்டரில் பதிவிட்டு உள்ளார்.

பாஜக நிர்வாகிகளான சூர்யா சிவா, டெய்சி இடையிலான ஆடியோ உரையாடல் சர்ச்சையை தொடர்ந்து பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலையால் நடவடிக்கைக்கு உள்ளானவர் காயத்ரி ரகுராம்.

கட்சியிலிருந்து 6 மாதங்களுக்கு காயத்ரி ரகுராம் நீக்கப்பட்ட நிலையில், அவர் வகித்த பதவியும் பறிக்கப்பட்டு இசையமைப்பாளர் தினாவுக்கு வழங்கப்பட்டது. இதனை தொடர்ந்து அண்ணாமலையை நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் விமர்சித்து வருகிறார் காயத்ரி ரகுராம்.

BJP's Gayatri Raghuram, who has been expelled from the party for six months, tweeted the day after criticizing Annamalai that "Love all, trust few".