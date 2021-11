வங்கக்கடலில் குறைந்த காற்றழுத்தம் உருவாகிறது - தமிழகத்தில் கூடுதல் மழைக்கு வாய்ப்பு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் இன்று முதல் வரும் 9ஆம் தேதி வரை 10 மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக சென்னை வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது. வரும் 9ஆம் தேதியன்று தென்கிழக்கு வங்கக் கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளில் காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை உருவாக வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் வானிலை மையம் கணித்துள்ளது. அடுத்த இரண்டு வாரங்களுக்கு தமிழ்நாட்டில் கூடுதலாக மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் வானிலை மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் கடந்த சில நாட்களாகவே வட கிழக்குப் பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளது. டெல்டா மாவட்டங்கள் புதுக்கோட்டை, கடலூரில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை மையம் நேற்று ஆரஞ்ச் அலர்ட் விடுத்திருந்தது. சேலத்தில் பெய்த கனமழை காரணமாக ஏரி உடைந்து 50க்கும் மேற்பட்ட வீடுகளில் மழை நீர் புகுந்தது. டி.பெருமாபாளையம் பகுதியில் உள்ள காரைக்காடு ஏரி நிரம்பி உடைப்பு ஏற்பட்டது. இதனால் மழைநீர் முழுவதும் குடியிருப்புக்குள் புகுந்த 50க்கு மேற்பட்ட வீடுகளில் மழைநீர் புகுந்தது. இதில் சில சிறிய வகை ஓட்டு வீடுகள் முழுவதும் இடிந்து விழுந்தன.

கடந்த 24 மணி நேரத்தில் ஈரோடு மாவட்டம் கோபிச் செட்டிபாளையத்தில் அதிகபட்சமாக 11 செமீ மழை பதிவாகியிருந்தது. ராசிபுரத்தில் 8 செமீ மழையும் சிவகாசி, பேரையூரில் 7 செமீ மழையும் பதிவாகியுள்ளது. ஸ்ரீமுஷ்ணம், பென்னாகரம், ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர், மஞ்சலாறு, குப்பநத்தம், ஆழியாறு, கொடைக்கானலில் 6 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. வைகை அணை, அவலாஞ்சி, ஒகேனக்கல்,ஊத்துக்குளி, வேதாரண்யம், ஆண்டிப்பட்டி, மாத்தூரில் 4 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. இதனிடையே இன்று முதல் 9ஆம் தேதி வரைக்கும் கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது.

துப்பாக்கி இல்லாமல் கையாலே சுட்ட ஜூலி...அசந்து போன ரசிகர்கள்

English summary

The Chennai Meteorological Department has forecast heavy rains with thunder and lightning in 10 districts in Tamil Nadu from today till the 9th. The meteorological office also forecast low pressure in the south-eastern Bay of Bengal and adjoining areas on the 9th. The Met Office has forecast more rains in Tamil Nadu for the next two weeks.