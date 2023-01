மக்களே உஷார்.. சென்னையில் மீண்டும் வேகமெடுக்கும் "மெட்ராஸ் ஐ".. மருத்துவர்கள் தரும் விளக்கம் என்ன?

Chennai

சென்னை: சென்னையில் கடந்த நவம்பர் மாதத்தில் வேகமாக பரவிய மெட்ராஸ் ஐ பாதிப்பு அதன் பிறகு குறையத்தொடங்கியது. தற்போது சுமார் 2 மாதங்களுக்குப் பிறகு மீண்டும் மெட்ராஸ் ஐ பாதிப்பு வேகம் எடுத்துள்ளதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். சென்னையில் தினமும் நூற்றுக்கணக்கானவர்கள் மெட்ராஸ் ஐ பாதிப்புடன் மருத்துவமனை நோக்கி படையெடுக்க தொடங்கியுள்ளனர்.

பருவ மழைக்காலங்களில் ஏற்படும் நோய் பாதிப்புகளில் ஒன்று மெட்ராஸ் ஐ. கண்ணின் கன்சங்டிவா என்ற விழி வெண்படலத்தால் ஏற்படும் நோயான இது வைரஸ் மற்றும் பாக்டீரியா தொற்றால் பரவும்.

குறிப்பாக அடினோ வைரஸ் என்ற கிருமியினால் மெட்ராஸ் ஐ ஏற்படுகிறது. சென்னையில் உள்ள கண் மருத்துவமனையில் இந்த கண் நோய் கண்டறியப்பட்டதால் மெட்ராஸ் ஐ என்று அழைக்கப்படுகிறது.

The incidence of Madras Eye, which spread rapidly in Chennai last November, started to decrease after that. Now after about 2 months doctors have said that the Madras Eye infection has picked up speed. In Chennai, hundreds of people with Madras eye infections have started invading the hospital every day.