மெட்ராஸ் ஐ தீவிர பரவல்..உஷார்..எச்சரிக்கும் கண் மருத்துவர்கள்..மாணவர்களுக்கு கட்டாய லீவு தர உத்தரவு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழகம் முழுவதும் மெட்ராஸ் ஐ தீவிரமாக பரவி வருகிறது. பள்ளி மாணவர்கள் பலரும் மெட்ராஸ் ஐ பாதிப்பிற்கு ஆளாகி வருகின்றனர். தினசரியும் ஆயிரக்கணக்கானோர் மெட்ராஸ் ஐ நோய் பாதிப்பால் சிகிச்சைக்கு வருவதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். தலைநகர் சென்னையில் தொடங்கி நெல்லை வரை மெட்ராஸ் ஐ தீவிரமாக பரவி வருவதால் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்று மருத்துவர்கள் எச்சரித்துள்ளனர். பல மருத்துவமனைகளில் மருந்துக்கு தட்டுப்பாடு நிலவுவதாக புகார் எழுந்துள்ளது.

வடகிழக்கு பருவமழையால் சென்னை உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை வெளுத்து வாங்கி வருகிறது. இதன் காரணமாக காய்ச்சல், சளி, இருமல் உள்ளிட்ட நோய் தொற்று அதிகளவில் பரவி வருகிறது. கொசு தொல்லை காரணமாக பல்வேறு காய்ச்சல்களும் பரவுகின்றது.

இந்நிலையில், கண் வெண்படல அழற்சி என்ற மெட்ராஸ் ஐ தொற்று சென்னையில் கடந்த சில நாட்களாக அதிகரித்து வருகிறது. கண்கள் சிவந்து எரிச்சலை ஏற்படுத்தும். கண் விழியையும், இமையையும் இணைக்கும் ஜவ்வு படலத்தில் ஏற்படும் வைரஸ் தொற்று தான் மெட்ராஸ் ஐ எனப்படும் கண்நோய் ஆகும்.

பாடி ஷேமிங் குற்றம்.. கல்வி நிலையங்களிலேயே முடிவுகட்ட திட்டமிடும் கேரளா! அரசின் அதிரடி அறிவிப்பு

English summary

Madras Eye is actively spreading throughout Tamil Nadu. Many school students are affected by Madras Eye. According to the doctors, thousands of people come to Madras Eye for treatment every day. Doctors have warned to be careful as Madras eye is actively spreading starting from the capital Chennai to Nellai.