இவர மாதிரி நான் பார்த்ததே இல்லை! ஒரே போடாய் போட்ட மதுரை ஆதீனம்! சட்டென நிமிர்ந்த ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : எத்தனையோ கவர்னரை பார்த்துள்ளேன்; இவரை போல் பார்த்தது இல்லை. ஒரு மனிதன் நல்லவராக இருந்தால் மட்டும் போதாது என தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியை மதுரை ஆதீனம் வெகுவாகப் புகழ்ந்து பேசியுள்ளார்.

சென்னை சேத்துப்பட்டில் உள்ள சின்மயா ஹெரிடேஜ் சென்டரில் நடைபெற்ற கீதாமிர்தம் 2022-சம்ஸ்கிருத பாரதி தமிழ்நாடு அமைப்பின் கீதை ஜெயந்தி விழாவில் தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி மற்றும் மதுரை ஆதீனம் உள்ளிட்டோர் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டனர்.

இந்த நிகழ்வில் தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி தமிழர்களின் பாரம்பரிய உடையான பட்டு வேஷ்டி மற்றும் சட்டை அணிந்தபடி கலந்து கொண்டார்.

டெல்லி மாநகராட்சி தேர்தல்.. ஒட்டுமொத்தமாக புறக்கணித்த கிராம மக்கள்! ஏன் தெரியுமா?

English summary

I have seen so many governors; I have never seen anything like him. Madurai Adheenam has praised Tamil Nadu Governor RN Ravi saying that it is not enough for a man to be good.'