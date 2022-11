ஆவின் பால்.. 14 ரூபாய் வித்தியாசம்.. ஊழல், முறைகேடுகளுக்கே வழிவகுக்கும்- மக்கள் நீதி மய்யம் கண்டனம்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஆவினில் கொள்முதல் விலை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது யானைப்பசிக்கு சோளப்பொரி போன்றது என மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சி விமர்சித்துள்ளது.

ஆவின் பால் கொள்முதல் விலையை ரூ. 3 உயர்த்தியுள்ள தமிழக அரசு, நிறைகொழுப்பு சத்து கொண்ட ஆரஞ்சு நிற ஆவின் பால் விலையை லிட்டருக்கு ரூ. 12 அதிகரித்துள்ளது.

இந்நிலையில், ஆவின் பால் விலை உயர்வுக்கு பல்வேறு தரப்பினரும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ள நிலையில், மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியும் கண்டித்துள்ளது.

மாதாந்திர அட்டை விலைக்கும், தற்போது உயர்த்தப்பட்டுள்ள விலை உயர்வுக்கும் லிட்டருக்கு 14 ரூபாய் வித்தியாசம் இருப்பதால் இது ஊழல், முறைகேடுகளுக்கே வழிவகுக்கும் என்றும் மநீம தெரிவித்துள்ளது.

English summary

Aavin milk procurement price has raised Rs. 3 and the price of high-fat orange milk packet price hiked by Rs. 12. Makkal Needhi Maiam criticized the increase in the procurement price of Aavin milk as popcorn for elephants.