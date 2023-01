பரபரப்புக்காக எதையாவது உளறுவதா..? அண்ணாமலைக்கு இதே வேலை.. மனநோயாக இருக்குமோ? அட்டாக் செய்த மநீம!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : பரபரப்பு செய்திகளுக்காக எதையாவது சொல்ல வேண்டும் என்கிற ரீதியில் பேசுவதை வழக்கமாகக் கொண்டு அண்ணாமலை செயல்படுவதையும், செய்தியாளர்களை தொடர்ந்து இழிவுபடுத்துவதுயும் காண்கையில் இது ஒருவிதமான மனநோயாக இருக்குமோ என்கிற சந்தேகம் எழுகிறது என மக்கள் நீதி மய்யம் தொழிலாளர் நல அணியின் மாநில செயலாளர் பொன்னுசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னையில் இன்று பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது செய்தியாளர்கள் அண்ணாமலையிடம் அடுக்கடுக்கான கேள்விகளை முன்வைத்தனர். உடனே அவர்களை அவமதிக்கும் வகையில் கோபமாகப் பேசினார் அண்ணாமலை.

செய்தியாளர்களை இழிவுபடுத்தும் வகையில் அண்ணாமலை பேசியது அரசியல் அரங்கில் சலசலப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில், மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சி அண்ணாமலையைக் கண்டித்துள்ளது.

English summary

Ponnusamy, the state secretary of the labor welfare wing of Makkal Needhi Maiam, said that when we see that Annamalai constantly insults the journalists, it may be a kind of mental illness.