நர்ஸ், டாக்டர் மட்டுமே டார்கெட்.. வேறு யாரிடமும் வாலாட்ட மாட்டேன்.. முனியாண்டி திடுக் வாக்குமூலம்

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: சமீப நாட்களாக சென்னை அரசு மருத்துவமனைகளில் ஒரே களேபரம்தான். அதற்கு காரணம் மிஸ்டர். முனியாண்டி. அதுமட்டுமல்ல அவர் கொடுத்த வாக்குமூலமும்தான் இப்போது பேசு பொருளாகியுள்ளது.

முண்டியாண்டியிடம் விசாரித்த போலீசாரே அவர் சொன்ன காரணத்தை கேட்டு கடுப்பாகியுள்ளனர் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும்.

இந்த நபர் தமிழ்நாடு மட்டுமல்லாது ஆந்திராவில் உள்ள மருத்துவமனைகளிலும் கைவரிசையை காட்டியுள்ளது விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.

குழந்தைகள் செல்போன் பார்க்கத் தடை.. மீறினால் ரூ.200 அபராதம்.. கிராமமே சேர்ந்து எடுத்த 'செம' முடிவு!

English summary

In recent days, the police have arrested a person in connection with the theft of cell phones in Chennai government hospitals. The police are shocked to know the reason for his involvement in this robbery. After this, the accused was produced in the court and imprisoned. Investigation has revealed that this person has shown his hand in hospitals not only in Tamil Nadu but also in Andhra Pradesh.