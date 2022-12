மாண்டஸ் புயல் எதிரொலி.. தமிழகத்தில் இன்று இரவு ஆம்னி பஸ்கள் இயங்குமா? என்ன சொல்கிறார் சங்க தலைவர்?

Chennai

சென்னை: மாண்டஸ் புயல் இன்று நள்ளிரவு கரையை கடக்கும் நிலையில் சென்னையில் மாநகர அரசு பஸ்கள் இன்று இரவு இயங்காது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் இன்று இரவு ஆம்னி பஸ்கள் இயக்கப்படுமா என்பது பற்றி அனைத்து ஆம்னி பஸ்களின் உரிமையாளர்கள் சங்க தலைவர் அன்பழகன் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

வங்கக்கடலில் மாண்டஸ் புயல் உருவாகி உள்ளது. இந்த புயல் தீவிர புயலாக உருமாறிய நிலையில் இன்று மதியம் அது வலுவிழந்தது. தற்போது புயலாக இது உள்ளது.

இந்த புயல் இன்று காலை 5.30 மணியளவில் காரைக்காலில் இருந்து கிழக்கே சுமார் 200 கிலோமீட்டர் தொலைவும், சென்னையில் இருந்து சுமார் 270 கிலோமீட்டர் தெற்கு-தென்கிழக்கு மையம் கொண்டுள்ளது.

English summary

It has been informed that the city government buses in Chennai will not operate tonight as Cyclone Mandus will cross the coast at midnight today. In this case, All Omni Bus Owners Association President Anbazhagan has explained whether omni buses will be operated tonight.