கூகுள் போட்டோசுக்கு கட்டணம் உட்பட.. இன்று முதல் மாறப்போகும் 8 முக்கிய விஷயங்கள்.. கவனிங்க மக்களே

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: உங்கள் அன்றாட வாழ்க்கையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக் கூடிய பல்வேறு விஷயங்களில் ஜூன் 1ம் தேதியான இன்று முதல் மாற்றங்கள் ஏற்பட உள்ளன.

கொரோனா காலத்தில் உயரும் உள்நாட்டு விமான கட்டணங்கள் - ஜூன் 1 முதல் அதிகரிப்பு

கூகுள் போட்டோக்களுக்கு கட்டணம் வசூலிப்பதாக இருக்கட்டும், காஸ் சிலிண்டர் விலை நிர்ணயமாக இருக்கட்டும், விமான கட்டண உயர்வாக இருக்கட்டும் ஏகப்பட்ட மாற்றங்கள் அமலுக்கு வருகின்றன.

English summary

From today, June 1st, there will be changes in various things that can have an impact on your daily life.