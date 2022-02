மன சங்கடம்..நீட் விலக்கு மசோதாவை ஆளுநர் நிராகரித்தது உள்ளாட்சி தேர்தலில் எதிரொலிக்கும் - துரை வைகோ

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: வார்டு பங்கீட்டில் முழு திருப்தி என தாம் சொன்னால் அது நிச்சயமாக பொய்யாகும், ஒரு சில இடங்களில் எங்களுக்கு மன சங்கடங்கள் உள்ளதாக மதிமுக தலைமை கழக செயலாளர் துரை வைகோ தெரிவித்துள்ளார். நீட் விலக்கு மசோதாவை ஆளுநர் நிராகரித்திருப்பது கண்டிப்பாக உள்ளாட்சி தேர்தலில் எதிரொலிக்கும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.

தமிழக நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் வரும் 19ம் தேதி ஒரே கட்டமாக நடைபெற உள்ளது. பல முனை போட்டி நிலவுகிறது. அதிமுக, திமுக, பாஜக, பாமக, தேமுதிக, அமமுக, மநீம, நாம்தமிழர், விஜய் மக்கள் இயக்கம் என பலரும் களத்தில் உள்ளதால் பலமுனை போட்டி நிலவுகிறது.

அதிமுக உடன் சிறு கட்சிகள் கூட்டணியில் இருந்தாலும் அனைத்து வார்டுகளிலும் இரட்டை இலையிலேயே போட்டியிடுகின்றனர். திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ், விடுதலை சிறுத்தை கட்சி, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூ.., இந்திய கம்யூ.., மதிமுக, இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக், மமக உள்ளிட்ட கட்சிகள் உள்ளன. வார்டு பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைகள் நடந்து முடிந்துள்ளன.

English summary

Tamil nadu local body election 2022: (தமிழக நகர்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல் 2022) MDMK Durai Vaiko says he is fully satisfied with the ward allocation, it is definitely a lie. He said the governor's rejection of the NEET exemption bill would definitely be reflected in the local elections.