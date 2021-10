சென்னையில் தீபாவளி தினத்தன்று மட்டன், சிக்கன் உள்ளிட்ட இறைச்சி விற்பனைக்கு தடை: மாநகராட்சி அறிவிப்பு

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: சென்னையில் நவம்பர் 4ம் தேதி இறைச்சிக் கடைகள் இயங்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே தீபாவளி தினத்தில் இறைச்சி வாங்குவதில் சிக்கல் எழுந்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டை பொறுத்தளவில் கணிசமானோர் தீபாவளி தினத்தன்று இறைச்சி வாங்கி சமைத்து சாப்பிட்டு மகிழ்வார்கள். காலையிலேயே இட்லி அல்லது தோசைக்கு, மட்டன், சிக்கன் போன்ற குழம்புகளை தயார் செய்து ஆரம்பிக்கும் விருந்து, இரவு உணவு வரை தொடரும்.

இந்த நிலையில்தான், இவ்வாண்டு, தீபாவளி தினத்தன்று, இறைச்சி விற்பனைக்கு தடை விழுந்துள்ளது.

சரவெடிக்கு உச்சநீதிமன்றம் அதிரடி தடை.. கொண்டாட்டம் என்ற பெயரில் தீங்கு விளைவிப்பதா?.. சரமாரி கேள்வி

English summary

Meat shops in Chennai have been banned from operating on November 4. So there is a problem in buying meat on Diwali.