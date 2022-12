மன்மோகன் சிங் ஆட்சி! எப்படி இருந்த இந்தியா.. இப்படி ஆச்சே! மோடி - அமித்ஷா படத்துடன் முரசொலியில் மீம்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: எப்படி இருந்த இந்தியாவை எங்க கொண்டு வந்து நிறுத்திட்டாங்க என்ற தலைப்புடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவின் புகைப்படங்களை வைத்து மீம் ஒன்றை வெளியிட்டு உள்ளது திமுகவின் அதிகாரப்பூர்வ நாளேடான முரசொலி.

மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியால் நிறுவப்பட்ட முரசொலி நாளிதழில் திமுகவின் அறிவிப்புகள், தமிழ்நாடு அரசின் திட்டங்கள், எதிர்க்கட்சிகள், மத்திய பாஜக அரசு மீதான விமர்சனங்கள் வெளியிடப்பட்டு வருகின்றன.

குறிப்பாக முரசொலியில் வெளியிடப்படும் தலையங்கங்கள் தமிழ்நாட்டில் அடிக்கடி விவாதங்களை கிளப்புவது உண்டு. அதேபோல் தற்போதைய டிரெண்ட்படி சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகும் மீம்களையும் முரசொலி வெளியிட்டு வருகிறது.

திராவிடக் கொள்கையின் அடையாளமாக இருப்பதாலேயே அமைச்சர் உதயநிதியை விமர்சிக்கிறார்கள்: முரசொலி பதிலடி

English summary

DMK official daily Murasoli has published a meme with photos of Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah with the title "How India was brought to where it left off".