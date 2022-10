"இது நம்ம கோட்டை..யாரும் கேள்வி கேட்க முடியாது .." அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் அதிரடி பேச்சு!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: "திருவாரூர் முத்துவேல் கருணாநிதி எனும் நான்...'' நூல் வெளியீட்டு விழாவில் பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பேசிய கருத்துக்கள் கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறது.

முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியின் நேர்காணல்களில் இருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கேள்வி மற்றும் பதில்களை "திருவாரூர் முத்துவேல் கருணாநிதி எனும் நான்...'' என்ற நூலை திமுக மாணவர் அணி செயலாளரும், எம்எல்ஏ-வுமான சி.வி.எம்.பி.எழிலரசன் தொகுத்துள்ளார்.

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்த்துரை கொண்ட இந்த நூல் வெளியீட்டு விழா, அண்ணா அறிவாலயத்தில் உள்ள கலைஞர் அரங்கில் நடைபெற்றது. இந்த நூலை எம்எல்ஏ உதயநிதி ஸ்டாலின் வெளியிட, பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி பெற்றுக்கொண்டார்.

'ஜஸ்ட் பாஸ் தான்..’ பாருங்க.. அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் முறைக்கிறாரு.. உதயநிதி ஸ்டாலின் கலகல பேச்சு!

English summary

Minister Anbil Mahesh Speech about Karunanithi, MK Stalin and Udhayanithi Stalin. He said, Karunanithi plays with his words, MK Stalin plays with his activities. But Udhayanithi Stalin plays with Words and Activities.