அதெல்லாம் முடியாது! ஒரே பதிலில் விஜயதாரணியை ஆஃப் செய்த துரைமுருகன்! சிரிப்பை அடக்க முடியாத அப்பாவு!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தனது தொகுதிக்குட்பட்ட பகுதியில் கால்வாயை சீர் செய்ய வேண்டும் என காங்கிரஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினர் விஜயதரணி கோரிக்கை விடுத்த நிலையில் தண்ணீர் வராத கால்வாயை எல்லாம் சீரமைத்து தடுப்பணை கட்ட முடியாது என ஒரே வார்த்தையில் பதில் கொடுத்து ஆஃப் செய்தார் துரைமுருகன். அதை பார்த்து சபாநாயகர் அப்பாவு சிரிப்பில் ஆழ்ந்தார்.

தமிழக சட்டசபை மழைக்கால கூட்டத்தொடர் நேற்று கூடிய நிலையில் கூட்டத்தொடர் தொடங்கியதும் மறைந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் இங்கிலாந்து ராணி இரண்டாம் எலிசபெத் உள்ளிட்டோருக்கு இரங்கல் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டு சபை நாள் முழுவதும் ஒத்திவைக்கப்பட்டது.

இதனைத் தொடர்ந்து இன்று காலை சட்ட சபை கூடிய நிலையில் எதிர்க்கட்சித் துணைத் தலைவர் விவகாரம் தொடர்பாக அதிமுக எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கடும் அமளி ஈடுபட்டனர். எதிர்க்கட்சித் துணைத் தலைவர் நியமனம் தொடர்பாக உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்தனர்.

English summary

When Congress member Vijayatharani demanded that the canal in his constituency be repaired, Duraimurugan turned off by saying that it is not possible to repair all the canals without water and build a barrage. The Speaker appavu laughed at that.