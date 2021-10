23 மாசமா கும்பகர்ணன் போல் தூங்கிவிட்டு இப்போது கேட்கிறீர்களா?.. எடப்பாடிக்கு எ.வ.வேலு பதிலடி!

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: 15 நாட்களில் கோயம்பேடு மேம்பாலப் பணிகள் முடிவடையும் என பொதுப் பணித் துறை அமைச்சர் எ.வ.வேலு தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை கோயம்பேடு பாலத்தை உடனடியாக மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு திறக்க வேண்டும் என எடப்பாடி பழனிச்சாமி கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டிருந்தார்.

இதற்கு பதிலடி அளிக்கும் வகையில் பொதுப் பணித் துறை அமைச்சர் எ.வ.வேலு தனது அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது: கோயம்பேட்டில் மேம்பாலப் பணிகள் ரூ.93.50 கோடி மதிப்பீட்டில் 29.09.2015ல் துவக்கப்பட்டது. இப்பணி 28.06.2018-க்குள் முடிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

