காதலன் ஏமாற்றுக்காரன் எனத் தெரிந்தால் விலகிவிட வேண்டும்! அமைச்சர் கீதாஜீவன் அளித்த அட்வைஸ்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: காதலன் ஏமாற்றுக்காரன் எனத் தெரிந்தால் அடுத்த நொடியே அந்த நபரை விட்டு விலகிச்சென்று விட வேண்டும் என இளம்பெண்களுக்கு சமூக நலத்துறை அமைச்சர் கீதாஜீவன் அட்வைஸ் செய்திருக்கிறார்.

அதைவிடுத்து வேண்டாம் என்று சொல்கிற நபரோடு தான் வாழ்வேன் என பிடிவாதம் பிடித்து வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியை இழந்துவிடக் கூடாது என அவர் கூறியிருக்கிறார்.

சென்னையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய அவர் இதனைக் கூறினார்.

English summary

Minister Geethajeevan says, If you know your lover is cheating you should stay away