எந்த பிரச்சினையும் வராது! மாண்டஸ் புயலை எதிர்கொள்ள தயார்! அமைச்சர் கேகேஎஸ்எஸ்ஆர் நம்பிக்கை!

Chennai

சென்னை : புயல் எச்சரிக்கைக்கு எடுத்துள்ள நடவடிக்கைகள் குறித்து காணொளி வாயிலாக மாவட்ட ஆட்சியர்களிடம் நிலவரங்களை கேட்டறிந்ததோடு கண்காணிப்பு அதிகாரிகளிடமும் நிலவரங்களை முதலமைச்சர் கேட்டறிந்துள்ளதாகவும், யாருக்கும் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாத வகையில் இந்த புயலை அரசு எதிர்கொள்ளும் என பேரிடர் மற்றும் மேலாண்மை துறை அமைச்சர் கேகேஎஸ்எஸ்ஆர் ராமசந்திரன் உறுதியளித்துள்ளார்.

தென்கிழக்கு வங்கக் கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் மாண்டஸ் புயலாக உருமாறி தற்போது சென்னையில் இருந்து சுமார் 130 கி.மீ தூரத்தில் இப்போது மையம் கொண்டுள்ளது. இதனால் சென்னை, திருவள்ளூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கனமழை பெய்து வருகிறது.

வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்துவரும் மாண்டஸ் புயல், இன்று நள்ளிரவு - நாளை அதிகாலைக்கு இடைப்பட்ட நேரத்தில் மாமல்லபுரம் இடையே கரையை கடக்கும் என்று சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. இதனால் அப்பகுதிகளில் கூடுதல் கண்காணிப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

Tamil nadu revenue and Disaster Management Minister KKSSR Ramachandran has assured that the government will face this storm in such a way that no one is harmed.