6 மாத மகப்பேறு விடுப்பு! சுகாதர ஊழியர்களுக்கு மேலும் பல சர்ப்ரைஸ்! அமைச்சர் மா.சுவின் மாஸ் அறிவிப்பு

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழக சுகாதாரத்துறையில் பணியாற்றும் ஒப்பந்த பெண் ஊழியர்களுக்குக்கு 6 மாத மகப்பேறு விடுப்பு வழங்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது எனவும், 5971 பேருக்கு 32 கோடி ரூபாய் செலவில் ஊதிய உயர்வு வழங்கப்பட உள்ளது என தமிழக மக்கள் நல்வாழ்வு துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் கூறியுள்ளார்.

தமிழக மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வு துறையின் கீழ் மருத்துவம், சுகாதாரம், நோய் தடுப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகளில் மருத்துவ பணியாளர்கள் நிரந்தரமாக பணியாற்றி வருகின்றனர்.

இதுமட்டுமல்லாமல் தேவைக்கேற்ப ஒப்பந்த ஊழியர்களை பணி அமர்த்தி சுகாதாரத் துறையில் பணியாற்றி வருகின்றனர்.

English summary

Tamil Nadu People's Welfare Minister Ma Subramanian has said that it has been decided to give 6 months maternity leave to contract female employees working in the Tamil Nadu health sector and 5971 people will be given a pay rise at a cost of 32 crore rupees.