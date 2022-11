பிரியா மரணம்.. குஜராத் போல் கடவுளின் செயல் என தப்பிக்கவில்லை.. அண்ணாமலைக்கு மா.சுப்பிரமணியன் பதிலடி!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: கால்பந்து வீராங்கனையும், மாணவியுமான பிரியா உயிரிழப்புக்கு கடவுளின் விதி என்று கூறி தப்பிக்க முயலாமல், தமிழக அரசு தவறை ஒப்புக்கொண்டு சரியான நடவடிக்கையை எடுத்து வருவதாக அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் கடந்த மாத இறுதியில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியது. இதனால் சென்னை உட்பட பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை தொடர்ந்து பெய்து வருகிறது. குறிப்பாக சென்னையில் பெய்த கனமழையால், நகரின் பல்வேறு பகுதிகளிலிலும் தண்ணீர் தேங்கியது.

இதனால் பொதுமக்கள் பாதிக்கப்பட்டு வந்து நிலையில், தமிழக அரசு விரைந்து மழைநீரை வெளியேற்றியது. அதேபோல் மழை காலத்தில் மக்கள் காய்ச்சல் உள்ளிட்டவைகளால் பாதிக்காமல் இருக்க, மருத்துவ முகாம் அமைக்கப்பட்டு மக்களுக்கு மருத்துவ சேவை வழங்கப்பட்டு வருகிறது. சென்னை கோட்டூர்புரம் பகுதியில் மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் பொது மக்களுக்கு கொசு வலைகளை வழங்கினார்.

English summary

Minister M. Subramanian has said that instead of trying to escape by claiming that the death of football player and student Priya was God's fate, the Tamil Nadu government is admitting its mistake and taking appropriate action.