“காந்தி கொலை” நினைவிருக்கா? ஆர்எஸ்எஸ் பேரணி தேவையில்ல.. “மதவெறுப்பு” - விளாசிய அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ்

சென்னை: காந்தி கொலை வழக்கில் 8 வது நபராக சேர்க்கப்பட்டவரை தேசத் தந்தையாக சித்தரிக்கும் ஆர்.எஸ்.எஸ். அமைப்பு வெறுப்பை கக்கி வருவதாகவும் அவர்களின் அணிவகுப்பு ஊர்வலம் தேவையற்றது எனவும் அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு முழுவதும் அணிவகுப்பு ஊர்வலம் நடத்த ஆர்.எஸ்.எஸ். அமைப்புக்கு நிபந்தனைகளுடன் அனுமதி வழங்கிடகோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றம் காவல்துறைக்கு அண்மையில் உத்தரவிட்டது.

காந்தி பிறந்தநாளும், அம்பேத்கர் நினைவுநாளுமான அக்டோபர் 2 ஆம் தேதி தமிழ்நாட்டின் 51 இடங்களில் அணிவகுப்பு ஊர்வலம் நடத்த ஆர்.எஸ்.எஸ். அமைப்பு திட்டமிட்டு இருக்கிறது.

RSS portrays the 8th accused in the Gandhi assassination case as the father of the nation. Minister Mano Thangaraj opinioned that the organization is spewing hatred and their march is unnecessary.