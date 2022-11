என்ன பண்ணணும்னு அரசுக்கு தெரியாதா? அற்ப ஆசைக்காக ஏன் இந்த வேலை..? அண்ணாமலையை அட்டாக் செய்த அமைச்சர்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : பிரதமருக்கு பாதுகாப்பு எப்படி அளிக்க வேண்டும் என்று இந்த அரசுக்கு தெரியாதா என பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலையின் குற்றச்சாட்டுக்கு அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை, செஸ் ஒலிம்பியாட் நிகழ்வுக்கு சென்னை வந்த பிரதமர் மோடிக்கு தமிழக அரசு வழங்கிய பாதுகாப்பில் குளறுபடி இருந்ததாக ஆளுநரிடம் புகார் அளித்ததாக தெரிவித்திருந்தார்.

அண்ணாமலையின் குற்றச்சாட்டு தமிழக டிஜிபி சைலேந்திரபாபு விளக்கம் அளித்தார். திமுக அமைச்சர்களும், மூத்த நிர்வாகிகளும், அண்ணாமலையின் புகாரை விமர்சித்து வருகின்றனர்.

உரத்தை போதைப்பொருள் என்ற பாஜக.. நம்பிய எடப்பாடி! கொக்கைன் கடத்தினாரா திமுக கவுன்சிலர்? வெளியான உண்மை

English summary

Minister Mano Thangaraj has responded to Annamalai's allegation that the government know how to provide security to the Prime Minister.