மேடை பேச்சுக்கு இடையூறு..‛‛கொசுத்தொல்லை’’ என நிர்வாகிகளை கடிந்து கொண்ட அமைச்சர் நாசர்.. சிரிப்பலை

சென்னை: சென்னை அருகே திமுக உறுப்பினர்கள் கூட்டம் நடந்தது. இதில் அமைச்சர் நாசரின் பேச்சுக்கு இடையூறு செய்யும் வகையில் சிலர் மேடையில் பேசி கொண்டிருந்தனர். இதையடுத்து அவர்களை கடிந்து கொண்ட அமைச்சர் நாசர், ‛‛சில இடங்களில் இப்படி தான் கொசுத்தொல்லை'' இருக்கும் என கூறியது சிரிப்பலையை ஏற்படுத்தியது.

தமிழக முதல் அமைச்சர் ஸ்டாலின் அமைச்சரவையில் பால்வளத்துறை அமைச்சராக நாசர் உள்ளார். 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலையொட்டி திருவள்ளூர் மாவட்டத்தின் பல இடங்களில் திமுக சார்பில் பொது உறுப்பினர்கள் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்று வருகிறது.

இந்த கூட்டங்களில் பால்வளத்துறை அமைச்சர் நாசர் பங்கேற்று கட்சி நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் மத்தியில் பேசி வருகிறார். கட்சி பணி தொடர்பான பல்வேறு விஷயங்கள் பற்றி அவர் எடுத்துரைத்து வருகிறார்.

English summary

A meeting of DMK members took place near Chennai. Some people were speaking on the platform to disturb Minister Nasser's speech. Minister Nasser reprimanded them and said that in some places there is mosquito infestation like this'' which caused laughter.