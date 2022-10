அப்பா..மகன்..அத்தை! திமுக குடும்ப அரசியலா? அதை நீங்க சொல்லக்கூடாது! தமிழிசையால் சூடான ’சீனியர்’!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : திமுகவில் குடும்ப அரசியல் குறித்து தெலுங்கானா மற்றும் புதுச்சேரி ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்திரராஜன் பேசியிருந்த நிலையில், குடும்ப அரசியல் குறித்து தமிழிசை சௌந்தரராஜன் பேசுவது வேடிக்கையாக இருப்பதாக மூத்த நிர்வாகிகளில் ஒருவரான அமைச்சர் நாசர் பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

திமுக தலைமை செயற்குழு மற்றும் பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் அடங்கிய பொதுக்குழு கூட்டம் நேற்று முன் தினம் சென்னை பச்சையப்பன் கல்லூரி அருகே உள்ள செயின் ஜார்ஜ் பள்ளி விங்ஸ் கான்வென்ட்சன் சென்டரில் நடைபெற்றது.

இதில் தமிழகம் முழுவதிலும் இருந்து சுமார் 4ஆயிரம் நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்ட நிலையில், தலைவர் பதவிக்கு யாரும் போட்டியிடாததால் இரண்டாவது முறையாக திமுக தலைவராக மு.க.ஸ்டாலின் தேர்வு செய்யப்பட்டார்.

Telangana and Puducherry Governor Tamilisai Soundrarajan spoke about family politics in DMK. Minister Nasser, one of the senior administrators, responded that Tamilisai Soundararajan talking about family politics is funny.